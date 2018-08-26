Джон Маккейн страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Информация о том, что у него диагностировали рак, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Политик Джон Маккейн рос в семье потомственных военных, его дед и отец были адмиралами военного флота. Маккейн участвовал во Вьетнамской войне в качестве пилота истребителя. Его самолёт был сбит, после чего он пять лет провёл в плену, где подвергался пыткам.

Когда ему задали вопрос, как он хочет, чтобы его запомнили, сенатор Маккейн ответил: "Я служил моей стране", добавив, что он надеется, что люди добавят – "с честью".

В минувшем октябре, через несколько месяцев после того, как у него был диагностирован рак мозга, на церемонии вручения ему Медали свободы в Национальном центре Конституции, Маккейн сказал: "Нам повезло. Мы живем в свободной стране, стране, где все возможно. Мы получили благословение, и мы, в свою очередь, стали благословением для человечества".

Сенатор Джон Маккейн был активным сторонником жестких санкций против путинского режима, и подчеркнул несколько лет назад в прямом обращении к россиянам, что он "более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня", поскольку российские власти "не уважают ваше достоинство, <...>, преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление", а также поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррумпированность".

В последние месяцы жизни Маккейн также нередко выступал с критикой президента США Дональда Трампа - в том числе за его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Накануне смерти, в пятницу, семья Маккейна сообщила, что он принял решение отказаться от дальнейшего лечения.

Синди, вдова Джона Маккейна, написала в Твиттере в субботу: "Мое сердце разбито. Мне так повезло жить приключением любви к этому невероятному человеку на протяжении 38 лет. Он умер так же, как он жил – по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего".

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.— Cindy McCain (@cindymccain) 26 августа 2018 г.

Дочь сенатора, Меган, также в Твиттере, отметила, что теперь ей остается лишь следовать примеру отца и соответствовать его любви и ожиданиям.

Президент США Дональд Трамп: "Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!"

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

С Маккейном попрощался соперник по президентским выборам 2008 - бывший президент США Барак Обама: "Джон Маккейн и я были представителями разных поколений, совершенно разного происхождения, и мы состязались на высшем уровне политики. Однако, невзирая на наши различия, у нас было нечто общее – идеалы, за которые боролись и несли жертвы поколения уроженцев Америки и иммигрантов," - говорится в заявлении Обамы. - "Мы считали наши политические схватки привилегией, чем-то возвышенным, возможностью служить защитниками этих высоких идеалов в нашей стране, и продвигать их по всему миру. Мы видели эту страну местом, где все возможно – и гражданство как патриотическую обязанность гарантировать, что это сохранится навсегда".

"Мало кому из нас довелось пережить испытания, равные тому, что пережил Джон", - добавил Барак Обама, - «Или продемонстрировать подобную храбрость. Но все мы можем стремиться к смелости ставить высшее благо над своим собственным. Джон демонстрировал нам, что это значит. И за это мы все у него в долгу".