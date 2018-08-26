Сенатор Джон Маккейн, боевой летчик, участник войны во Вьетнаме, яркий политик, кандидат в президенты США на выборах 2008 года от Республиканской партии, скончался на 82-м году жизни в субботу в своем доме в штате Аризона в 4 часа 28 минут дня по местному времени. Об этом официально сообщил офис сенатора Маккейна.
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© AP / Scanpix

Джон Маккейн страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Информация о том, что у него диагностировали рак, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Политик Джон Маккейн рос в семье потомственных военных, его дед и отец были адмиралами военного флота. Маккейн участвовал во Вьетнамской войне в качестве пилота истребителя. Его самолёт был сбит, после чего он пять лет провёл в плену, где подвергался пыткам.

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Когда ему задали вопрос, как он хочет, чтобы его запомнили, сенатор Маккейн ответил: "Я служил моей стране", добавив, что он надеется, что люди добавят – "с честью".

В минувшем октябре, через несколько месяцев после того, как у него был диагностирован рак мозга, на церемонии вручения ему Медали свободы в Национальном центре Конституции, Маккейн сказал: "Нам повезло. Мы живем в свободной стране, стране, где все возможно. Мы получили благословение, и мы, в свою очередь, стали благословением для человечества".

Сенатор Джон Маккейн был активным сторонником жестких санкций против путинского режима, и подчеркнул несколько лет назад в прямом обращении к россиянам, что он "более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня", поскольку российские власти "не уважают ваше достоинство, <...>, преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление", а также поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррумпированность".

В последние месяцы жизни Маккейн также нередко выступал с критикой президента США Дональда Трампа - в том числе за его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Накануне смерти, в пятницу, семья Маккейна сообщила, что он принял решение отказаться от дальнейшего лечения.

Синди, вдова Джона Маккейна, написала в Твиттере в субботу: "Мое сердце разбито. Мне так повезло жить приключением любви к этому невероятному человеку на протяжении 38 лет. Он умер так же, как он жил – по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего".

Дочь сенатора, Меган, также в Твиттере, отметила, что теперь ей остается лишь следовать примеру отца и соответствовать его любви и ожиданиям.

Президент США Дональд Трамп: "Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!"

С Маккейном попрощался соперник по президентским выборам 2008 - бывший президент США Барак Обама: "Джон Маккейн и я были представителями разных поколений, совершенно разного происхождения, и мы состязались на высшем уровне политики. Однако, невзирая на наши различия, у нас было нечто общее – идеалы, за которые боролись и несли жертвы поколения уроженцев Америки и иммигрантов," - говорится в заявлении Обамы. - "Мы считали наши политические схватки привилегией, чем-то возвышенным, возможностью служить защитниками этих высоких идеалов в нашей стране, и продвигать их по всему миру. Мы видели эту страну местом, где все возможно – и гражданство как патриотическую обязанность гарантировать, что это сохранится навсегда".

"Мало кому из нас довелось пережить испытания, равные тому, что пережил Джон", - добавил Барак Обама, - «Или продемонстрировать подобную храбрость. Но все мы можем стремиться к смелости ставить высшее благо над своим собственным. Джон демонстрировал нам, что это значит. И за это мы все у него в долгу".

Голос Америки
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