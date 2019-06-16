В интервью газете Bild он заявил, что "Крым - давняя российская территория". "В советские времена не имело значения, к какой республике относится территория полуострова. Теперь это не так", - отметил Шредер.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма было абсолютно законным с юридической точки зрения, выполнялось по воле народа и не было агрессивным. В связи с такой позицией бывшего главы Германии Bild задается вопросом, к кому, собственно, были обращены эти заявления Шредера - к Германии или к Кремлю?

Издание напоминает, что в среду, 12 июня, Герхард Шредер, выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), также явно рекламировал свои прокремлевские позиции. Он заявил на встрече с предпринимателями в Бранденбурге, что международные санкции в отношении России, введенные в результате действий на Украине, должны быть отменены.

Не осуждая военные действия руководства России на Украине, Шредер отметил, что "в ситуации в Восточной Украине виноваты обе стороны". Он высказался за соблюдение Минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Как считает депутат бундестага от фракции Свободной демократической партии (FDP) Михаэль Георг Линк, "господин Шредер на этот раз превзошел сам себя и перешел границы приемлемого". "Он подошел к той точке, когда наносит вред Германии. Федеральный канцлер больше не может представлять Германию от своего имени", - объявил депутат Линк.

Немецкий политик и дипломат Михаэль Линк, который был директором Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), указал, что в утверждениях Шредера о правомерности действий России в Крыму столько же достоверности, сколько в лозунге "Советский Союз - оплот демократии". Линк напомнил, что данные международных комитетов и наблюдателей были "однозначны" - "в Восточной Украине были русские войска".

Депутаты бундестага едут в РФ, но не для того, чтобы поддержать снятие с Кремля санкций

В связи с недовольством многих немецких политиков позицией Германии в отношении антироссийских санкций, издание Deutsche Welle отмечает, что бундестаг направляет на следующей неделе в Москву группу депутатов. Но не для того, чтобы поддержать снятие с Кремля санкций.

В воскресенье, 16 июня, в Россию отправляются семь депутатов германского бундестага из германо-российской группы парламентариев. В ее составе - представители всех шести парламентских фракций. Немецкая делегация будет находиться в РФ всю следующую неделю до 21 июня.

В Москве пройдут встречи с коллегами из Государственной думы, в том числе с первым заместителем спикера Александром Жуковым, руководителем комитета по международным делам Леонидом Слуцким и председателем российско-немецкой группы парламентариев Павлом Завальным. В Москве также состоится встреча парламентариев из Германии с представителями российского гражданского общества, которую организуют московские филиалы немецких фондов, близких к различным партиям ФРГ.

В Калуге депутаты бундестага намерены встретиться с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, возложить венок и совершить экскурсию на местный завод Volkswagen Group Rus, расположенный в технопарке "Грабцево".

Немецкую делегацию возглавляет председатель германо-российской группы парламентариев Робби Шлунд из оппозиционной фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ), избранный на этот пост после того, как по итогам выборов 2017 года правые популисты впервые оказались в бундестаге.

В беседе с DW Шлунд сказал, что едет в Россию с "большими позитивными ожиданиями". Он, как и несколько других немецких политиков, был на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Его порадовали "позитивные сигналы" со стороны министра экономики ФРГ и премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии, один из которых ратовал за отмену санкций против России, введенных за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса.

"Альтернатива для Германии" (АдГ) уже давно и настойчиво требует отмены этих санкций, которые, по словам Шлунда, "мешают общему улучшению отношений Германии с Россией и развитию германо-российского диалога".

Робби Шлунд, по его собственным словам, бывает в России "не реже раза в месяц", что вполне может создавать превратное представление о настроениях среди немецких парламентариев в том, что касается их отношения к политике Кремля и санкциям против России.

Однако задача немецких парламентариев - показать, что в бундестаге есть различные мнения на этот счет, что далеко не все депутаты разделяют точку зрения о необходимости снятия санкций. Германия, действительно, ратует за расширения диалога с Россией, но санкции, введенные ЕС, считает оправданными.

Как говорит депутат Сильвия Пантель из объединенной консервативной фракции ХДС/ХСС, которая также отправляется в Москву, "санкции - это мирное средство продемонстрировать, что мы не согласны с аннексией Крыма, вмешательством Москвы на востоке Украины и российскими угрозами странам Балтии".

Подробнее: https://www.newsru.com/world/15jun2019/shroeder.html