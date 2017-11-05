В пятницу испанский суд выписал ордер на арест Пучдемона по обвинению в попытке мятежа. Этот ордер автоматически действует на территории всех стран Евросоюза, и бельгийский следователь планирует в понедельник принять решение об экстрадиции политика.
Сообщается, что четыре других бывших министра каталонского правительства сдались бельгийским властям. Все пятеро в четверг не явились на заседание Верховного суда в Мадриде, в ходе которого группа других бывших членов регионального правительства была взята под стражу.
Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы.
Региональный парламент проголосовал за провозглашение независимости от Испании неделю назад после проведения не признанного Мадридом референдума о независимости, организованного правительством Каталонии 1 октября.
Ни одна страна не признала этого шага, а центральные власти Испании вскоре после этого ввели в Каталонии прямое правление, воспользовавшись прежде не применявшимся положением конституции о приостановлении автономии.
В пятницу утром в интервью бельгийскому телевидению Карлес Пучдемон заявил, что готов принять участие во внеочередных региональных выборах в Каталонии, назначенных на декабрь.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон заявил, что не намерен просить политическое убежище у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид гарантирует ему справедливое судебное разбирательство.
Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии до провозглашения независимости региона и продолжает считать себя президентом новопровозглашенной "Республики Каталония".
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