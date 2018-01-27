С таким заявлением Картер выступил на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
”Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения ”зеленых человечков” в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства”, — цитирует Картера агентство.
По его словам, США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены, однако к настоящему моменту ситуация изменилась.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу создать коалицию против России.
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