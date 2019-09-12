По его словам, Грузия полностью соответствует всем прочим критериям, необходимым для членства страны в НАТО, что позволяет обсуждать данный вопрос, даже несмотря на продолжающуюся российскую оккупацию.
"Грузия соответствует почти всем критериям для того, чтобы стать членом НАТО. Я думаю, выход из этого тупика можно найти в том, чтобы обсудить внутри Грузии, примете ли вы договоренность о том, что Статья 5 [Договора НАТО] будет распространяться только на территорию, где правительство Грузии обладает полным суверенитетом", – сказал Расмуссен.
В Статье 5 Договора НАТО говорится о том, что атака на любую страну, входящую в состав НАТО, расценивается как атака на альянс в целом. Именно по этой причине Россия, разместившая тысячи военнослужащих на территории Абхазии и Цхинвальского региона, так сопротивляется стремлению Грузии войти в НАТО.
"Другими словам, исключив Абхазию и Южную Осетию из Статьи 5 – если вы решите, что готовы пойти на это – вы можете обратиться в НАТО и сказать: хорошо, НАТО не будет вовлечено в эти споры из-за границ, и мы готовы войти [в состав НАТО]... Думаю, таким способом можно добиться прогресса", – добавил Расмуссен.
Большинство жителей Грузии все еще считают ситуацию с оккупированными республиками скорее приграничным конфликтом, чем спором из-за границ. Власти страны опасаются, что вхождение в состав НАТО без предоставления статуса защиты оккупированным территориям будет равнозначно признанию российской аннексии. Однако Расмуссен с такой постановкой вопроса не согласен.
Де-факто Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией, Грузия от этих регионов не отказывалась, и обе так называемые республики не признаются мировым сообществом, говорит бывший генсек НАТО. "Не отказываясь от этих территорий, которые в глазах мирового сообщества являются частью Грузии... вы можете продвинуться в обсуждении будущего членства в НАТО", – добавляет Расмуссен.
По его словам, можно воспользоваться прецедентом Восточной Германии – Пятая статья Договора НАТО не касалась территории ГДР, которая вошла в альянс только после объединения с ФРГ в конце "Холодной войны".
Идея вхождения Грузии в состав НАТО без предоставления статуса защиты оккупированным территориям выдвигается уже не в первый раз. В 2018 году спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью "Голосу Америки" сказал, что законодатели готовы ускорить евроатлантическую интеграцию, даже если в результате оккупированные Россией территории останутся без защиты со стороны альянса.
Однако многие наблюдатели предупреждают, что вхождение Грузии в НАТО, даже с исключениями для оккупированной территории, автоматически приведет к войне с Россией.
Хотя Грузия в 2010 году пообещала не применять силу для восстановления контроля над Абхазией и Южной Осетией, Россия отказалась пойти на взаимные уступки и продолжает признавать сепаратистские регионы в качестве независимых государств. Помимо России, существование "республик" признают только Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
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