Пучдемон уточнил, что неходится в Бельгии "из соображений безопасности и свободы".
По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида.
"Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", — сказал Пучдемон.
По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.
Экс-глава региона также призвал своих сторонников успокоиться и постараться избежать конфронтации с Мадридом. "Мы не можем построить республику на насилии", — сказал он.
Пучдемон заявил, что политический процесс в Каталонии проходил в очень мирной манере, который нарушило вмешательство испанских силовиков, после чего "начался хаос".
Ранее во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября.
В пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.
Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.
Если Карлес Пучдемон будет признан виновным в организации мятежа, ему грозит 30-летний тюремный срок. Согласно законам Испании, призыв прокурора должен быть сначала рассмотрен судьей.
В последнюю неделю в Каталонии прошли массовые митинги как сторонников независимости региона, так и противников отделения от Испании.
Каталония пользуется значительной автономией в Испании, включая собственные полицию, департаменты образования и здравоохранения.
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