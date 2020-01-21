Мэн Хунвэй пропал в сентябре 2018 года после визита из Лиона в Китай. Позднее власти КНР объявили, что он задержан по обвинению в коррупции.
Mengas Hongwei
© Reuters / Scanpix

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признан виновным в коррупции и приговорен к 13 с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере двух млн юаней (260 тыс. евро в пересчете). Такой приговор вынес суд в городе Тяньцзинь на севере КНР во вторник, 21 января.

В сентябре 2018 года Мэн пропал в ходе визита в Китай. Его исчезновение вызвало огромный резонанс. В то время Мэн Хунвэй проживал во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Позднее китайские власти сообщили, что Мэн задержан по подозрению в коррупции и ушел с поста руководителя Интерпола. Его также исключили из рядов китайской компартии.

Судебный процесс по делу Мэн Хунвэя начался в июне. По сообщению суда, уже в начале процесса обвиняемый сознался в получении взяток на сумму 2,1 млн долларов в то время, когда он возглавлял морскую полицию и занимал должность замминистра общественной безопасности КНР.

Deutsche Welle
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