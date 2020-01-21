Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признан виновным в коррупции и приговорен к 13 с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере двух млн юаней (260 тыс. евро в пересчете). Такой приговор вынес суд в городе Тяньцзинь на севере КНР во вторник, 21 января.

В сентябре 2018 года Мэн пропал в ходе визита в Китай. Его исчезновение вызвало огромный резонанс. В то время Мэн Хунвэй проживал во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Позднее китайские власти сообщили, что Мэн задержан по подозрению в коррупции и ушел с поста руководителя Интерпола. Его также исключили из рядов китайской компартии.

Судебный процесс по делу Мэн Хунвэя начался в июне. По сообщению суда, уже в начале процесса обвиняемый сознался в получении взяток на сумму 2,1 млн долларов в то время, когда он возглавлял морскую полицию и занимал должность замминистра общественной безопасности КНР.