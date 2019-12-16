Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признал совершение ошибок при расследовании предполагаемых связей избирательного штаба Дональда Трампа с РФ. В эфире телеканала Vox News в воскресенье, 15 декабря, Коми заявил об ответственности за небрежность и недочеты, которые были допущены сотрудниками спецслужбы при ведении слежки, начатой в 2016 году за штабом нынешнего главы Белого дома.

В частности, "грубейшей небрежностью" он назвал организацию слежки за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пэйджем, согласившись тем самым с выводами генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровица. "Я был неправ. Я слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст создавали более 20 лет. Я считал эти процедуры достаточно надежными", - отметил он.

В ответ на заявление Коми Трамп потребовал от него извинений. "Теперь Коми признает, что был неправ. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. На самом деле он был пойман еще давно. Так каковы последствия его незаконного поведения? " – написал американский президент в Twitter.

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2019

Доклад Минюста США о расследовании ФБР

Ранее министерство юстиции США представило доклад, в котором указало на допущение ошибок отдельными сотрудниками ФБР в ходе расследования о связях Трампа с Россией. В частности, сомнительным с юридической точки зрения является получение санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем, указывается в документе.

При этом само расследование не было политически мотивированным, говорится в докладе, подготовленном генеральным инспектором Минюста Майклом Хоровитцем. Сам Дональд Трамп, комментируя доклад, заявил, что тот свидетельствует о "попытке свержения правительства".

Дело об импичменте Трампа

5 декабря председатель Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси официально обратилась к председателю комитета по вопросам судопроизводства с просьбой сформулировать обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в связи с украинским скандалом. Трамп злоупотребил служебным положением, подорвал национальную безопасность и поставил под угрозу честность выборов в США, заявила Пелоси в телевизионном обращении. "Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать", - добавила она.

13 декабря комитет по вопросам судопроизводства проголосовал за статьи обвинения против Трампа. Ему инкриминируют нарушение двух статей - злоупотребление властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также "беспрецедентное" препятствование расследованию Конгресса. В ближайшие дни обвинения будут вынесены на голосование полным составом Палаты представителей.