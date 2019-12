Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признал совершение ошибок при расследовании предполагаемых связей избирательного штаба Дональда Трампа с РФ. В эфире телеканала Vox News в воскресенье, 15 декабря, Коми заявил об ответственности за небрежность и недочеты, которые были допущены сотрудниками спецслужбы при ведении слежки, начатой в 2016 году за штабом нынешнего главы Белого дома.

В частности, "грубейшей небрежностью" он назвал организацию слежки за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пэйджем, согласившись тем самым с выводами генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровица. "Я был неправ. Я слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст создавали более 20 лет. Я считал эти процедуры достаточно надежными", - отметил он.

В ответ на заявление Коми Трамп потребовал от него извинений. "Теперь Коми признает, что был неправ. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. На самом деле он был пойман еще давно. Так каковы последствия его незаконного поведения? " – написал американский президент в Twitter.

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim?