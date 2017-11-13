Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент РФ Владимир Путин мог во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом повлиять на него, используя лесть. По его версии, Трамп по какой-то причине может быть "запуган" Путиным, сообщает CNN.
Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Это либо наивность, либо невежество, либо страх — то, что Трамп делает в отношении россиян", — сказал Бреннан в эфире программы State of the Union. Никаких доказательств своих утверждений экс-глава ЦРУ не привел, отметив, что Трамп позволяет Путину уйти от ответа за вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

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Бреннан вместе с бывшим директором национальной разведки Джеймсом Клэппером прокомментировал заявления Трампа по итогам его разговора с Путиным, состоявшегося в пятницу, 10 ноября, на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Клэппер со своей стороны заявил, что теперь "и русские, и китайцы думают, что могут влиять" на президента США.

Бреннан и Клэппер неоднократно критиковали Трампа. Как отмечает РБК, в июле 2017 года они заявили, что политика Трампа, вопреки его предвыборным обещаниям, сделает великой не Америку, а Россию.

На пресс-конференции во Вьетнаме Трамп заявил, что не собирается спорить с Путиным по вопросу о вмешательстве России в выборы в США.

"Каждый раз, когда я его (Путина) вижу, он мне говорит: "Я этого не делал", и я верю, что он говорит это всерьез", — сказал американский лидер.

Трапм отметил, что Путин "крайне оскорблен" предположением, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США. "Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине", — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, во время саммита АТЭС во Вьетнаме переговоры Путина и Трампа, о подготовке к которым неоднократно сообщали обе стороны, не состоялись. Президенты лишь обменялись короткими репликами на ходу.

Полноформатные переговоры президентов России и США не состоялись из-за нетипичных требований, выдвинутых американской делегацией, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам",— сообщил он.

NEWSru.com
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