"Это либо наивность, либо невежество, либо страх — то, что Трамп делает в отношении россиян", — сказал Бреннан в эфире программы State of the Union. Никаких доказательств своих утверждений экс-глава ЦРУ не привел, отметив, что Трамп позволяет Путину уйти от ответа за вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.
Бреннан вместе с бывшим директором национальной разведки Джеймсом Клэппером прокомментировал заявления Трампа по итогам его разговора с Путиным, состоявшегося в пятницу, 10 ноября, на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.
Клэппер со своей стороны заявил, что теперь "и русские, и китайцы думают, что могут влиять" на президента США.
Бреннан и Клэппер неоднократно критиковали Трампа. Как отмечает РБК, в июле 2017 года они заявили, что политика Трампа, вопреки его предвыборным обещаниям, сделает великой не Америку, а Россию.
На пресс-конференции во Вьетнаме Трамп заявил, что не собирается спорить с Путиным по вопросу о вмешательстве России в выборы в США.
"Каждый раз, когда я его (Путина) вижу, он мне говорит: "Я этого не делал", и я верю, что он говорит это всерьез", — сказал американский лидер.
Трапм отметил, что Путин "крайне оскорблен" предположением, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США. "Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине", — подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, во время саммита АТЭС во Вьетнаме переговоры Путина и Трампа, о подготовке к которым неоднократно сообщали обе стороны, не состоялись. Президенты лишь обменялись короткими репликами на ходу.
Полноформатные переговоры президентов России и США не состоялись из-за нетипичных требований, выдвинутых американской делегацией, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Действительно, мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам",— сообщил он.
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