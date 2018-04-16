Коми, руководивший расследованием предполагаемых контактов между предвыборным штабом Трампа и Москвой до того, как в мае 2017 года был уволен с занимаемой должности, назвал ошеломляющей мысль о том, что Россия может иметь порочащую информацию об американском президенте.

"Это слова, которые, как мне казалось, я никогда не произнесу о президенте Соединенных Штатов, но это (возможность наличия компромата) возможно", — сказал экс-директор ФБР в интервью американской медиакомпании ABC вечером в воскресенье, 15 апреля. Коми также отметил, что Трамп, возможно, пытается создавать помехи органам юстиции в расследовании его предполагаемых контактов с Россией.

Джеймс Коми назвал Дональда Трампа "морально непригодным" для должности президента США. "Человек, который говорит о женщинах и обращается с ними как с куском мяса, который постоянно лжет в большом и малом и требует, чтобы американцы верили этому, — такой человек по моральным причинам непригоден для того, чтобы быть президентом США", — пояснил Коми.

17 апреля выходит книга Коми о Трампе. Накануне президент США назвал Джеймса Коми мерзким и выразил мнение, что тот войдет в историю как самый худший директор ФБР.