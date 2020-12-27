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Как следует из отчета базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований (CEBR), Китай в 2028 году, на пять лет раньше предполагавшегося срока, перегонит Америку и станет ведущей экономикой мира.
Kinijos ekonomika
Kinijos ekonomika
© Shutterstock

Этому, по мнению аналитиков, способствуют эффективные действия китайских властей по борьбе с пандемией.

Они также отмечают, что после отката, вызванного коронавирусом, Индия к 2030 году по экономическим показателям выйдет на третье место в мире. А Россия к 2035 году может войти в первую десятку, не в последнюю очередь благодаря недооцененному сейчас, но достаточно мощному IT-сектору.

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Свою таблицу экономического рейтинга мировых держав CEBR каждый год по традиции публикует 26 декабря.

Несмотря на то, что Китай первым попал под удар Covid-19, эпидемию там удалось взять под контроль благодаря быстрым и жестким мерам, поэтому китайцам не понадобились дополнительные локдауны, которые парализовали Европу и нанесли тяжелый удар по ее экономике.

В результате Китай избежал в уходящем году экономического спада и даже зафиксировал рост в 2%.

На этом фоне американская экономика перенесла куда более тяжелые потрясения, эпидемиологические показатели там оказались одними из самых худших в мире.

Экономический ущерб отчасти был компенсирован монетарной политикой и огромными налоговыми льготами, однако из-за политических разногласий около 14 млн американцев в новом году могут остаться без пособий по безработице.

"Экономическое соревнование и борьба с применением мягкой силы между КНР и США давно уже были основной чертой глобальной экономики, — говорится в отчете CEBR, — однако пандемия Covid-19 и ее экономические последствия явно склонили чашу весов в пользу Китая".

Отчет предсказывает, что после резкого оживления в 2021 году в связи с окончанием пандемии американская экономика в 2022-24 годах будет расти на 1,9%, а затем рост замедлится до 1,6%.

А вот экономика Китая покажет ежегодный рост в 5,7% аж до 2025 года, и лишь после этого немного замедлится до 4,5% в 2026-2030 году.

Доля Китая в мировой экономике уже подскочила с 3,6% в 2000 году до 17,8% в нынешнем, и если верить авторам отчета, к 2023 году Китай попадет в разряд экономик с высоким доходом.

Впрочем, средний китаец в финансовом отношении по-прежнему будет куда беднее среднего американца, если учесть, что население страны в 4 раза больше, чем в США.

А где же будет Россия?

ВВП на душу населения в России в 2020 году составил 9972 доллара, что вывело ее в верхнюю половину списка стран со средним доходом, хотя она немного отстает от Китая и Малайзии.

Падение ВВП России в уходящем коронавирусном году авторы отчета оценивают в 5%, но в заслугу ей ставят то, что она одной из первых в мире разработала и стала применять вакцину и в целом встала на путь экономического восстановления.

Обычно Россия, которая является вторым крупнейшим производителем нефти в мире, всегда оставалась в профиците благодаря стабильным продажам ископаемых видов топлива, однако падение цен и спроса на нефть может отрицательно сказаться на ее экономических перспективах.

С другой стороны, как отмечают аналитики, развитие месторождений нефти в Сибири, возможно, крупнейших в мире, и поставки природного газа по Северному потоку-2 в Европу повышают ее шансы на экономический успех.

К тому же у России имеется огромный потенциал в IT-секторе, о котором меньше знают и который не находит полного отражения в статистике.

Недавнее исследование Оксфордского института интернета выявило около 750 тыс. российских компаний, у которых Великобритания только в 2018 году закупила программное обеспечение.

Эти цифры, скорее всего, большей частью не отражены в российском ВВП, замечают авторы отчета.

В целом же, как они предсказывают, с 2026 по 2035 год рост реального обменного курса подтянет Россию на 10 место в таблице. Она обойдет Канаду, Италию и Южную Корею, хотя окажется ниже Индонезии.

Другие прогнозы

Экономика Великобритании после брексита в 2021-2025 годах будет расти на 4% в год.

Индия, обогнавшая Великобританию в 2019 году и занявшая пятое место в мире, из-за пандемии откатилась назад и, по данным CEBR, вновь догонит Британию не ранее 2024 года.

Однако ее рост потом уже ничто не будет сдерживать, и в 2027 году она обгонит Германию, а к 2030 году и Японию.

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bbcrussian.com

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