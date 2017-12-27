Казнь стала крупнейшей с 2015 года и была осуществлена через месяц после самого кровавого теракта в истории страны — нападения на мечеть на Синае, в результате которого погибли более 300 человек.

Тогда президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, придерживающийся светского курса развития страны, дал военным три месяца на то, чтобы искоренить исламистские вооруженные формирования на полуострове, и приказал применять "грубую силу".

Повешенные во вторник в двух тюрьмах на севере страны отбывали наказание за убийства и подрыв военной техники в 2013 году, когда армия свергла президента-исламиста Мохаммеда Мурси, а его сторонники из исламистской организации "Братья-мусульмане" были объявлены вне закона. С тех пор в противостоянии погибли тысячи человек, включая сотни военных.

Только на Синайском полуострове боевики организовали более 1,5 тысяч нападений, включая подрыв российского авиалайнера "Когалымавиа", в результате которого погибли все 224 человека на борту. За большинством из них стоит группировка, которая с 2014 года называет себя крылом экстремистской организации "Исламское государство".

В 2015 году в каирской тюрьме были повешены шестеро осужденных за нападения на военных в 2013 году.

Ситуация на Синае остается напряженной. На прошлой неделе боевики ИГ подбили вертолет противотанковой ракетой на взлетно-посадочной полосе аэропорта на севере полуострова, убив одного и ранив двух офицеров.