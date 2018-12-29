Египет объявил об убийстве 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе

МВД Египта заявило, что после подрыва автобуса с туристами в Гизе в ходе рейдов в разных районах страны были убиты 40 террористов.
Netoli Gizos piramidžių susprogdintas turistinis autobusas
© AP / Scanpix

Рейды прошли в провинциях Гиза и Северный Синай. По сообщению МВД, у боевиков были изъяты оружие и взрывчатка.

Преступники, по утверждению египетских властей, планировали другие теракты, в том числе в христианских церквях.

В результате подрыва автобуса с туристами неподалеку от пирамид в Гизе 28 декабря погибли трое туристов из Вьетнама. 10 человек получили ранения.

Медуза
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