Эфиопский Boeing 737 Max 8 мог разбиться из-за столкновения с птицей

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившийся в марте, мог потерпеть крушение из-за повреждения датчика угла атаки при взлете. Об этом сообщила в четверг, 4 апреля, американская телекомпания ABC News со ссылкой на источники, близкие к экспертам, которые расследуют причины авиакатастрофы.
По мнению специалистов, датчик был поврежден при столкновении с посторонним предметом либо птицей. Это повреждение ошибочно активировало систему предотвращения срывов (MCAS), из-за чего нос самолета опустился вниз, что привело к крушению.
Версия экспертов
Эксперты отмечают, что пилоты Boeing 737 MAX после входа самолета в пике не пытались электронным путем поднять нос лайнера, прежде чем отключить электропитание хвостового стабилизатора, как того требуют аварийные инструкции Boeing.
По словам одного из источников, пилоты попытались вручную вывести самолет из пике с помощью штурвала управления стабилизатора. Вскоре после этого летчики восстановили электроснабжение хвостового стабилизатора, но это запустило систему MCAS, в результате пилоты уже не смогли восстановить контроль над лайнером.
После крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек, многие страны приостановили полеты машин Max 8 и Max 9. В конце марта концерн Boeing подготовил обновление MCAS, которое должно предотвратить запуск аварийной системы по ошибочным данным. Это обновление, однако, пока не выпущено.
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