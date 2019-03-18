Эфиопия заявила о сходстве двух последних катастроф Boeing 737 Max 8

В воскресенье специалисты Бюро расследований авиакатастроф (BEA) в Париже завершили расшифровку бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии лайнера и передали всю информацию эфиопской стороне.

"Между рейсом 302 авиакомпании Ethiopian Airlines и рейсом 610 индонезийской авиакомпании Lion Air были отмечены отчетливые схожие черты, которые будут предметом дальнейшего изучения в ходе расследования", - заявила Могес.

При этом она отказалась представить подробную информацию о сходствах двух катастроф, а также подтвердить информацию о том, что причиной трагедии в обоих случаях могли стать дефекты программного обеспечения.

Могес заявила журналистам, что предварительный отчет о причинах катастрофы в Эфиопии будет обнародован в течение 30 дней.

В конце минувшей недели гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам заявил в интервью агентству Синьхуа, что между двумя крушениями есть определенное сходство, однако точные выводы можно будет сделать только после анализа бортовых самописцев.

В четверг бортовые самописцы были направлены для изучения в Бюро расследований авиакатастроф в Париже. Эксперты получили данные приборов, а также записи переговоров членов экипажа.

Официально эти данные пока нигде не публиковались, однако источники газеты New York Times, которые ознакомились с содержанием переговоров авиадиспетчеров и экипажа, сообщили, что командир эфиопского лайнера запросил разрешения на возвращение через три минуты после вылета, так как воздушное судно слишком быстро набирало скорость.

Кроме того, другой источник сообщил агентству Рейтер, что командир просил разрешения набрать высоту перед тем, как самолет пропал с радаров, а затем запросил срочное разрешение на возвращение.

Агентство уточняет, что пилоты обычно делают такие запросы, когда испытывают проблемы невысоко от земли и хотят получить место для маневра и избежать полета над местностью со сложным рельефом.

В минувшие выходные стало известно, что корпорация Boeing планирует выпустить обновление программного обеспечения самолетов семейства 737 Max в течение 7-10 дней.

По данным информагентств, обновление затронет систему MCAS, которая борется со сваливанием лайнера при отключенном автопилоте. На обновление прошивки уйдет около двух часов.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. Последними полеты лайнеров семейства 737 Max приостановили США.

Boeing 737 Max - четвертое поколение самолетов линейки 737, которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года.

