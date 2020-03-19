Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 млрд евро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка вечером в среду, 18 марта. Так ЕЦБ собирается поддержать европейскую экономику, рост которой замедляется из-за коронавируса. Программа рассчитана до конца 2020 года.

Press release: ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) https://t.co/gcU39zZR4O — European Central Bank (@ecb) March 18, 2020

ЕЦБ 12 марта вопреки ожиданиям не стал менять процентные ставки, но объявил, что примет меры для поддержки экономики. Тогда банк заявил, что купит дополнительно активы на 120 млрд евро до конца года и что будет предоставлять кредиты банкам еврозоны по ставке -0,75%, чтобы поощрить их выдавать займы малому бизнесу.

Всего в мире сейчас зафиксировано более 215 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 8000 пациентов умерли. Больше всего случаев заражения зарегистрированы в Китае, Италии, Иране, Испании, Германии, Франции и США.

ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавируса может сократиться на 1,2 процента в 2020 году из-за того, что потребительский спрос снизился, а работники предприятий находятся дома, заявляет Capital Economics.