В материале "Европа, пожалуйста, проснись", который Сорос опубликовал на сайте Project Syndicate, финансист высказал мнение, что население Евросоюза находится в спячке. "Если оно не проснется, то ЕС распадется, как Советский Союз в 1991 году. Но ни руководители, ни обычные граждане не понимают, что наступает решающий момент", — уверен он.
Поводом для таких настроений стали грядущие выборы в различных странах Европы. Сорос указывает, что в последние годы популярность набирали партии, которые не стремятся сохранять единство стран континента. "Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их своими ценностями, которые являются радикально другими", — пишет финансист.
Сорос указывает, что если раньше партии делились на сторонников капиталистов и защитников рабочих, то теперь они делятся по принципу отношения к ЕС. Так, в Германии на фоне роста "Альтернативы для Германии" лишь "Зеленых" можно назвать реальными сторонниками единой Европы. В Великобритании продолжаются споры вокруг Brexit, в Италии к власти пришли евроскептики из "Лиги" и "Движения "5 звезд".
Настоящей угрозой для Европы Сорос назвал межгосударственную Европейскую народную партию. "У антиевропейских сил есть преимущество. Хоть и одиозные, но у них есть общие принципы", — заметил финансист.
Сорос считает, что ЕС еще можно сохранить, если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих. Однако проблема заключается в том, что нынешнее руководство Евросоюза напоминает советское политбюро времен заката СССР: оно продолжает издавать указы, по-прежнему считая себя чем-то значимым, пишет Сорос.
Развал ЕС Сорос предсказывал еще в июле 2016 года. Тогда он назвал Украину "самым большим активом Европы", предложил усилить защиту Евросоюза от внешних противников, а также увеличить финансирование программы по приему беженцев.
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