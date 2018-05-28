"Президент Джордж Буш-старший был сегодня доставлен в госпиталь штата Мэн из-за низкого кровяного давления и усталости", - рассказал Макграт. По его словам, экс-глава государства останется в лечебном заведении на протяжении ближайших дней для проведения необходимых обследований.
Как отмечает портал Politico, накануне Джордж Буш-старший встречался с членами "Американского легиона" - организации ветеранов боевых действий, созданной после Первой мировой войны. Вместе с ним ветеранов посетил Брент Скоукрофт, бывший советник Буша по национальной безопасности.
Отметим, что экс-президент этой весной уже оказывался в больнице. После похорон своей жены, скончавшейся в середине апреля, 93-летнего Буша доставили больницу Методистской церкви города Хьюстон (штат Техас). Поводом для госпитализации послужила инфекция, обнаруженная у него в крови.
Телеканал CNN утверждал, что Буш был доставлен в критическом состоянии и попал в реанимацию.
Джордж Буш - старший занимал пост президента США в 1989 - 1993 годах. Он был 41-м президентом США и отцом 43-го президента Джорджа Буша - младшего. Несколько лет назад у Буша-старшего обнаружили болезнь Паркинсона, из-за которой экс-президент вынужден передвигаться в инвалидной коляске.
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