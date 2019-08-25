Джонсон заявил о неготовности заплатить ЕС полную сумму компенсаций по "Брекзиту"

На полях саммита G7 Джонсон заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.
Borisas Johnsonas
© AP / Scanpix

В случае выхода Великобритании из состава ЕС без сделки Лондон не будет юридически обязанным заплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 млрд фунтов стерлингов (48 млрд долларов), как это предусматривает договор о "Брекзите", согласованный ЕС с правительством экс-премьера Британии Терезы Мэй. Об этом заявил в воскресенье, 25 августа, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 во Франции.

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В интервью телеканалу Sky News, опубликованному в тот же день, Джонсон отказался дать прямой ответ на вопрос, говорил ли он уже канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) или президенту Франции Эмманюэлю Макрону о том, что Великобритания не собирается выплачивать ЕС полную сумму компенсаций в случае неурегулированного "Брекзита".

Однако Джонсон отметил, что, по его мнению, "оба вышеназванных европейских лидера понимают, что в случае отсутствия сделки, законных требований о выплате 39 млрд фунтов стерлингов быть не может". При этом глава британского правительства назвал проект соглашения о "Брекзите", выработанного совместно с ЕС его предшественницей на посту премьера Великобритании Тэрезой Мэй, "мертвым".

Размер компенсаций Великобритании ЕС после "Брекзита"

По информации газеты Daily Mail, во время встречи Джонсона с главой Евросовета Дональдом Туском на полях саммита G7 в воскресенье, "премьер министр (Великобритании. - Ред.) дал понять председателю Евросовета, что Брюссель может получить 9 млрд фунтов стерлингов - или даже меньше, - 7 млрд фунтов стерлингов - если Соединенное Королевство покинет ЕС к дедлайну в день Хеллоуина".

Накануне встречи с Джонсоном Дональд Туск написал на своей странице в Twitter, что надеется на то, что тот не захочет войти в историю под именем "Mr. No Deal".


Со своей стороны, Джонсон отметил в воскресенье, что шансы на заключение сделки по "Брекзиту" на данный момент улучшаются. "Давайте говорить начистоту. В настоящий момент я придерживаюсь мнения, что у нас имеются хорошие шансы заключить договор", - подчеркнул политик в интервью Sky News.

Перед встречей с Туском на полях саммита G7 Джонсон заявил тому же телеканалу, что заключение соглашения по "Брекзиту", "зависит полностью от Евросоюза".

Deutsche Welle
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