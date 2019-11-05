Когда документ увидит свет, пока не ясно, но точно после досрочных выборов, которые пройдут в стране 12 декабря, сообщает Блумберг. Последний день работы Палаты общин в ее нынешнем составе до выборов — во вторник 5 ноября..

Парламентский комитет по разведке и безопасности больше года работал над докладом, коротко озаглавленным "Россия". Члены комитета не раскрывали, на чем именно фокусируется этот документ, однако Би-би-си удалось выяснить, что эксперты пытались найти подтверждения того, что Москва могла как-то повлиять на ход референдума о брексите.

17 октября готовый доклад лег на стол премьер-министра Бориса Джонсона: в соответствии с законом о юстиции и безопасности, премьер должен оценить, нет ли в нем какой-либо информации, которая, в случае обнародования, помешает работе органов безопасности и разведки.

Обычно, говорят эксперты, премьер успевает за 10 рабочих дней. Правда, в окружении Бориса Джонсона считают иначе.

"Подобные доклады, содержащие чувствительную информацию, должны пройти через ряд административных этапов. Обычно это занимает несколько недель", — заявил Би-би-си представитель Даунинг-стрит.

Несмотря на это, глава парламентского комитета Доминик Грив рассчитывал обнародовать доклад 28 октября. Но этого не произошло. Тогда публикацию доклада неформально перенесли на 4 ноября, надеясь, что этого времени будет достаточно.

Тянуть дальше невозможно: неопубликованный до вторника документ будет ждать своего часа аж до середины декабря, поскольку парламент будет распущен для проведения внеочередных выборов. А члены комитета утверждают: в докладе есть информация, которая будет небезынтересна избирателям.

"Парламент и общественность должны получить доступ к этому докладу, особенно с учетом предстоящих выборов. И недопустимо для премьер-министра выжидать, отказывая людям в доступе к этой информации", — заявил глава комитета Доминик Грив.

При работе над докладом члены комитета опросили представителей Центра правительственной связи, МИ-5 и МИ-6. Марк Урбан, редактор Би-би-си, специализирующийся на вопросах безопасности, считает, что речь в докладе не может идти о каких-то действиях, сопоставимых с вмешательством России в президентские выборы в США.

Однако, считает Урбан, тот факт, что правительство не хочет публиковать доклад до выборов, сам по себе красноречивее, чем все выводы, к которым пришел парламентский комитет.

До сих пор нет ответа на вопрос, какие доказательства представлены в этом докладе. "Этих доказательств, вероятно, меньше, чем некоторые надеются, но больше, чем ожидают другие", — предполагает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера.

Россия последовательно отвергает все заявления британских политиков, называя обвинения во вмешательстве в выборы безосновательными.