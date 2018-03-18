Об этом в воскресенье в прямом эфире Би-би-си заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Результатов, как пояснил форин-офис, можно ожидать не раньше, чем через две недели.

По словам главы британского МИДа, вопреки заявлениям российских властей, при расследовании дела Скрипаля Великобритания неукоснительно соблюдает дух и букву Конвенции по запрещению химического оружия (КХО).

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из лаборатории британского министерства обороны в городе Портон-Даун, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.

В качестве аргумента Чижов отметил, что британская научно-техническая военная лаборатория находится всего в 12 километрах от Солсбери. По его словам, несколько ученых, работавших над созданием нервно-паралитических веществ, "были вывезены из России" и в настоящее время живут в Британии. Чижов также отверг заявления о том, что Россия создавала запасы нервно-паралитического вещества серии "Новичок".

Борис Джонсон в ответ на вопрос Би-би-си о том, будут ли российские следователи допущены к материалам дела, сказал, что хотел бы конструктивного сотрудничества с Москвой, но сомневается в том, что российские власти искренни в своих намерениях.

По словам Бориса Джонсона, ответ России не похож на реакцию страны, искренне считающей себя непричастной. Он назвал ответные заявления российских властей смесью самодовольного сарказма, отрицания и утаивания.

Британские власти, по его словам, больше доверяют специалистам международной Организации по запрещению химического оружия.

Джонсон назвал издевательским предположение Владимира Чижова о британском происхождении нервно-паралитического вещества, примененного против Скрипаля.

"На самом деле у нас есть полученные за последние 10 лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы "Новичка", - заявил Борис Джонсон в интервью Би-би-си.

По его словам, в ближайшие дни Национальный совет безопасности Великобритании рассмотрит вопрос о целесообразности введения новых санкций в отношении России в ответ на высылку британских дипломатов, закрытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и прекращение деятельности в России Британского совета.

Тем временем посольство РФ в Лондоне сообщило агентству Интерфакс, что британские власти ответили отказом на запрос России предоставить доступ к Сергею Скрипалю, так как он является британским подданным.

"Дать отпор необходимо"

Британский министр иностранных дел обратился к читателям воскресного выпуска газеты Sun cо статьей, озаглавленой "Дать отпор такому задире как Россия рискованно, но сделать это будет правильным".

Борис Джонсон напомнил о том, что 131 ни в чем не повинный человек мог быть подвержен в Солсбери потенциально смертоносному воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Чем больше появляется подробностей отравления в Солсбери, тем тревожнее становится, отметил министр.

Джонсон рассказал, что работавшие в Солсбери в костюмах химзащиты британские военные, изымавшие зараженный автомобиль, задали ему вопрос: "Почему мы? Почему российское государство выбрало Британию для осуществления этого ужасающего преступления?"

Действительно, почему из всех оппонентов Владимира Путина, живущих в разных странах мира, надо было выбрать жертвой Сергея Скрипаля в Солсбери, задается вопросом Борис Джонсон.

Ответ заключается в том, пишет Джонсон, что Британия - не единственная, кто столкнулся с безрассудным поведением России.

"Нынешнее свидетельство наглого пренебрежения международными правилами - часть уже сложившегося поведения: от аннексии Крыма и кибератак на Украине до хакерских взломов бундестага и российского вмешательства в европейские выборы", - пишет Борис Джонсон.

"То, как мы отвечаем на это, многое говорит о нашей стране и о нашем положении в мире, - утверждает Борис Джонсон. - Мы последовательно занимали и занимаем сильную и принципиальную позицию по отношению к Кремлю и встретили широкую международную поддержку".

Глава британского МИДа привел в качестве примера международной солидарности с Лондоном поддержку президента Франции, канцлера Германии и президента США. По его словам, британский форин-офис каждый час получает новые заверения в поддержке союзников.

Джонсон также указывает, что готовность встать на защиту своих ценностей - это как раз то, что отличает сильную, уверенную в своих силах державу, имеющую интересы и влияние по всему миру.

"Сегодня Россия осталась одна, и она совершенно изолирована. Этот факт наиболее наглядно демонстрирует разницу между Британией и Путиным: у нас есть друзья в мире, а у него нет", - заключает в своей статье Борис Джонсон.