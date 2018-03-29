"Эти высылки [российских дипломатов] произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели коллективное терпение до предела когда по всему миру — на трех континентах — страны оказались готовыми сказать: "Хватит", — заявил Джонсон на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр делового лондонского района Сити.

"Если они [Россия] думали, что мы стали настолько морально слабы, зависимы от углеводородов, хронически избегаем рисков и испытываем страх перед Россией, что не посмеем ответить, так вот им ответ", — цитирует главу британского МИД агентство Reuters.

Джонсон также сравнил Россию с главным героем романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" Родионом Раскольниковым. "Это как начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все знаем, кто преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают", — сказал глава МИД (цитата по ТАСС).

Министр отдельно поблагодарил страны, которые вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов, и вновь повторил свой тезис о том, что действия Лондона не направлены против обычных граждан России, которым Великобритания готова "протянуть руку дружбы".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" российского производства. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения. Однако Великобритания, не дожидаясь результатов расследования, выслала из страны 23 российских дипломата и заявила о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги.

Вслед за Лондоном российских дипломатов выслали США, 24 европейские страны, Канада и Австралия. НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.