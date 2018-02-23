В статье Джонсон напоминает о том, как Путин сам рассказал в вышедшем в 2015 году документальном фильме "Крым. Путь на Родину" о том, что решение о захвате полуострова было принято на совещании в Кремле 22 февраля 2014 года.

Таким образом решение об отторжении Крыма было принято за три недели до "фиктивного" и "бутафорского" референдума, которым Кремль пытался придать налет легитимности своим действиям. Все более поздние заявления Путина о защите жителей региона и выполнении их желаний были "беспредельно лживыми", отмечает Джонсон.

Глава МИД Великобритании напоминает, что Россия аннексировала Крым у Украины 18 марта 2014 года. Это стало первым случаем насильственной аннексии территории другого государства и первым случаем силового изменения границ в Европе после 1945 года. По его словам, Россия при этом нарушила так много международных правовых актов, что перечислять всех их является настоящим вызовом. В качестве примера можно назвать 2-ю статью Хартии ООН, Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Российско-украинский договор о дружбе и Будапештский меморандум 1994 года, пишет Джонсон.

После аннексии Крыма Путин продолжил свои действия, разжигая конфликт на востоке Украины, заявил Джонсон. Он отмечает, что до настоящего времени Россия продолжает направлять войска и танки в этот военный конфликт, унесший жизни более 10 тысяч и вынудивший покинуть дома более 2,3 миллиона человек.

"Еще одной жертвой этой трагедии стал рейс MH17, малайзийский "Боинг", сбитый российской ракетой, которая была запущена с территории, находящейся под контролем пророссийских боевиков", — пишет Борис Джонсон. В результате погибли 298 невинных людей, среди них 10 британцев.

Кроме того, поступают сообщения о репрессиях татар в Крыму и преследованиях лиц, не согласных с российской аннексией, отмечает Джонсон. Несмотря на многократные требования Генассамблеи ООН, Россия так и не допустила международные правозащитные организации на полуостров.

По словам главы британского МИД, "следует решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение связанных с Крымом санкций против Москвы до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские договоренности не выполняются. Этим меры должны демонстрировать, что ни одна страна, независимо от ее размеров, не может расчленять своих соседей и нарушать международное право без последствий".