Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что действующие в стране ограничительные меры останутся в силе еще по меньшей мере до 1 июня с небольшими исключениями. "Сейчас еще просто не время отменять локдаун на этой неделе", - заявил он в телеобращении вечером в воскресенье, 10 мая, указав на "трагические" данные о летальных исходах.

Небольшое ослабление карантина в Англии

Вместе с тем, по его словам, распространение коронавируса SARS-CoV-2 удалось замедлить, в связи с чем правительство решило незначительно ослабить ограничения в Англии с 13 мая. "С этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице. Вы сможете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места", - сказал премьер. Разрешаются поездки внутри Англии, например, в национальные парки или на побережье. При этом продолжает действовать запрет на встречи с людьми, не проживающими вместе.

Кроме того, на рабочие места смогут вернуться сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме. При этом следует соблюдать правила дистанции. Теперь власти призывают людей не оставаться дома, а быть бдительными, отметил далее Джонсон. Эти послабления действительны только для Англии, но не для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

На следующем этапе отмены ограничений с начала июня, возможно, откроются магазины и школы, допустил Джонсон. С июля он не исключил возобновления работы ресторанов, отелей и других общественных мест. При этом в случае нового ухудшения эпидемиологической обстановки все послабления будут отменены, предупредил далее британский премьер.

Шкала эпидемиологической угрозы

Одновременно Джонсон представил новую систему предупреждения об опасности, с помощью которой в будущем будет оцениваться эпидемиологическая ситуация в Великобритании. Новая шкала предупреждения имеет пять уровней, зависящих от величины показателя заражаемости, сообщил он. По словам Джонсона, в настоящее время Великобритания находится на четвертом уровне и движется к третьему благодаря карантинным мерам. Дальнейшие детали плана он представит 11 мая в парламенте.

Ранее министр Великобритании по делам жилищного строительства, регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик сообщил о плане ввести систему оповещения об уровне угрозы распространения коронавируса. Ее цель - информировать население и местные власти об эпидемиологической ситуации, которая будет оцениваться по пятибальной шкале - одновременно для страны в целом и для каждого населенного пункта в отдельности.