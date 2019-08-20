Джонсон обратился к Туску с просьбой пересмотреть договор о "Брекзите"

В письме на имя главы Европейского совета Дональда Туска британский премьер Борис Джонсон предлагает отказаться от "бэкстопа", позволяющего избежать жесткой границы между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией.
Borisas Johnsonas
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к председателю Европейского совета Дональду Туску с предложением пересмотреть положения согласованного между ЕС и правительством Терезы Мэй соглашения о "Брекзите" в той его части, которая касается границы между Ирландией и Северной Ирландией. В письме к Туску, обнародованном вечером в понедельник, 19 августа, Джонсон называет временное решение, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией после "Брекзита" ("бэкстоп"), "антидемократическим" и заявляет, что оно "несовместимо с суверенитетом Соединенного Королевства как государства".

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Отмена пограничного контроля на ирландской границе вместо "бэкстопа"

По словам Джонсона, "бэкстоп" заставит Великобританию продолжать придерживаться правил европейского таможенного союза. А это, в свою очередь, по мнению главы британского правительства, несовместимо с желанием Великобритании выстроить стабильные долгосрочные отношения с ЕС. "Несмотря на то, что для нас продолжат действовать мировые стандарты, применяемые к первоклассным продуктам и условиям труда, законы и правила их применения у нас, возможно, будут отличаться от принятых в ЕС, - подчеркнул Джонсон. - Именно это и объясняет наше желание покинуть ЕС, и наша возможность осуществить это намерение является центральной для всей нашей будущей демократии".

Вместо "бэкстопа" Джонсон предлагает юридически обязать Великобританию и ЕС отказаться от пограничного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. До конца переходного периода будут приняты альтернативные соглашения, которые станут в перспективе частью будущего торгового соглашения между Евросоюзом и Британиейи сделают "бэкстоп" излишним, считает Джонсон.

Deutsche Welle
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