Отношения между Россией и Великобританией не улучшатся, пока Москва не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", заявил британский премьер Борис Джонсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в воскресенье, 19 января, в Берлине в кулуарах международной конференции по Ливии.

"Премьер-министр сказал, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующие действия, которые несут угрозу Соединенному Королевству и его союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сообщила журналистам пресс-секретарь британского правительства.

При этом она добавила, что основными темами встречи Джонсона и Путина в Берлине были вопросы безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Лондон непоколебим по "делу Скрипаля"

Комментируя линию Великобритании после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года, представитель британского правительства подчеркнула, что политика остается прежней. "Он (Борис Джонсон. - Ред.) ясно дал понять (Владимиру Путину. - Ред.), что позиция Соединенного Королевства по Солсбери, где было безответственно использовано химическое оружие и произведена вопиющая попытка убить невинных людей на британской земле, останется неизменной", - подчеркнула представитель британского правительства. По ее словам, Джонсон указал российскому лидеру, что подобные действия не должны повториться.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля

4 марта 2018 года в городе Солсбери с сильным отравлением были госпитализированы Сергей Скрипаль, бывший российский разведчик, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ), осужденный в РФ за шпионаж в пользу британской разведки, был в 2006 году приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Выяснилось, что Скрипаль был отравлен сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок". Один из разработчиков яда, живущий в США российский химик Вил Мирзаянов заявил, что только Москва могла стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.