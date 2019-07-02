Борис Джонсон, который является наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра Великобритании, вслед за главой Европейского совета Дональдом Туском решил вступить в полемику с Владимиром Путиным по поводу будущего либерализма. Джонсон написал для газеты The Telegraph статью под названием "Мы докажем, что Владимир Путин не прав, покинув Евросоюз до 31 октября". В ней британский политик раскритиковал слова российского президента о крахе либеральной идеи.
Borisas Johnsonas
© PA / Scanpix

Борис Джонсон назвал заявление Путина "колоссальным вздором". По словам британского политика, это подтверждают экономические факты. "Свободное и открытое общество будет, в целом, лучшим местом для старта бизнеса. Оно станет самым безопасным местом для инвестиций. Это будет лучшее место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для жизни", - объявил Джонсон.

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Он считает, что Великобритания доказывает это своим примером, будучи экономически развитой, технически продвинутой и культурно богатой страной, пишет Meduza. У британцев есть два "гаранта и защитника социальной свободы - демократия и верховенство права", утверждает Джонсон. По его мнению, эти либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием: "Если политика нельзя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться эффективность, люди будут страдать, а бедность - расти".

Далее британский политический деятель подкрепил свои рассуждения удручающей российской официальной статистикой, подтверждающей, насколько бедно и убого живут многие россияне в XXI веке. "Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников [вождя], где журналистов убивают, где над "либеральными ценностями" смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд", - написал Джонсон.

Отметим, что в действительности ситуация в России даже хуже, чем ее описал британский политик. По данным Росстата, 35,4% семей в РФ не имеют финансовой возможности приобрести и две пары подходящей по сезону обуви каждому члену семьи.

В статье автор также заметил, что именно благодаря демократии британцы проголосовали за выход из Евросоюза, где власть в своих руках сосредоточили политики из Брюсселя. Текст заканчивается словами: "Если мы хотим поддержать либеральные ценности, мы должны покинуть ЕС до 31 октября - и мы это сделаем".

Напомним, на днях Владимир Путин в интервью The Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила, а западные партнеры якобы признали, что "некоторые ее элементы просто нереалистичны". По словам российского лидера, в странах Запада произошел отрыв руководящих элит от населения. В пример Путин привел проблему с мигрантами в США, указав, что сторонники либерализма ничего не делают, а население каждый день сталкивается с проблемами.

По мнению Владимира Путина, либерализм провоцирует убийства и грабежи. "Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это, - заявил Путин. - Либеральная идея устарела".

При этом Путин допустил оговорку и выставил себя сторонником либеральной идеи свободомыслия. Президент РФ отметил, что либерализм имеет право на существование, однако "не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором".

Слова Путина широко обсуждали журналисты и политики. В частности, российскому президенту, несмотря на плотный рабочий график перед началом саммита G20 в Осаке, решил ответить председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили свободы, верховенство закона и права человека", - отметил он. По словам Туска, в действительности себя изжили "авторитаризм, культ личности и власть олигархов".

"Даже если иногда они могут показаться эффективными", - добавил глава Евросовета.

Владимир Путин удивился, что его слова вызвали такой резонанс, но подтвердил, что, по его мнению, "либеральная идея начинает поедать сама себя". В доказательство этого он привел ситуацию с защитой прав сексуальных меньшинств. "Нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь представители либеральной так называемой идеи в последнее время просто навязывают, там, в школах необходимость определенного сексуального воспитания. Родители не хотят - их чуть ли не в тюрьму за это сажают!" - возмутился Путин. По его мнению, "людям это поднадоело". Возможно, поэтому Дональд Трамп и победил на выборах в США, предположил президент РФ, увидевший в американском лидере своего единомышленника.

NEWSru.com
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