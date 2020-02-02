Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить с Евросоюзом торговое соглашение по примеру того, которое существует между ЕС и Канадой. Как сообщают британские СМИ в воскресенье, 2 февраля, Джонсон намерен предложить Брюсселю соглашение такого формата по окончании переходного периода выхода Великобритании из состава ЕС.

3 февраля Джонсон будет выступать с речью перед представителями бизнеса и послами других стран на тему будущих торговых отношений с ЕС, сообщила информагентству dpa представитель британского правительства. Именно в ходе этой встречи, по информации британских СМИ, Джонсон и собирается заявить, что хочет следовать примеру договора между ЕС и Канадой.

Облегченные торговые отношения с ЕС по примеру Австралии

В то же время представитель правительства в Лондоне рассказал информагентству Reuters, что Джонсон стремится к облегченным торговым отношениям с ЕС по примеру Канады и Австралии. "Есть только два предварительно ожидаемых результата переговоров - соглашение о свободной торговле, как (у ЕС. - Ред.) с Канадой или более облегченный вариант, как с Австралией. Нам подходят оба", - пояснил собеседник агентства.

Договор о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (CETA) был заключен в 2016 году после семилетних переговоров. Он отменил 99 процентов таможенных сборов и способствовал интенсификации торговли. Переговоры ЕС с Австралией по договору о свободной торговле начались в 2018 году и еще не завершились.

Великобритания официально вышла из состава ЕС

1 февраля Великобритания официально перестала быть членом Евросоюза, которым была на протяжении 47 лет. Теперь Лондону необходимо до конца 2020 года не только заключить с Брюсселем торговое соглашение, но и договориться как минимум по ряду других тем, включая сферу безопасности. Возможно продление переходного периода, однако Джонсон выступает против этого. Если не удастся заключить торговое соглашение, страну ожидает "жесткий" сценарий: введение тарифов Всемирной торговой организации.