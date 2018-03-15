"Глава МИД (Британии) заявляет, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как было запрошено", — говорится в посте радиостанции LBC в Twitter.

Борис Джонсон также назвал доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "ошеломляющими", информирует Gazeta.ru. со ссылкой на Reuters.

"Я боюсь, доказательство того, что это Россия, ошеломляющее", — заявил Джонсон. По его словам, Москва хочет одновременно отрицать отравление и в то же время кичиться им. Он также пообещал, что Великобритания направит образец отравляющего вещества в Организацию по запрещению химического оружия.

"Отравление Скрипаля — это сигнал инакомыслящим в самой России", считает глава британского МИД. В своей колонке в издании The Washington Post, Джонсонс отметил, что это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России. Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", сообщает Deutsche Welle.

По славам главы британского МИДа, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и "безрассудного поведения Владимира Путина". Существует "общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы", — пишет он.

Связывает Джонсон с отравлением Скрипаля и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада, использующего химическое оружие. "Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле", — написал Джонсон.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году — получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР. Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.