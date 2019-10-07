В Евросоюзе не должны "ошибочно" рассчитывать на то, что Великобритания останется в этом объединении государств после 31 октября, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье, 6 октября, в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Джонсон призвал Макрона приложить усилия к тому, чтобы все-таки достичь договора по "Брекзиту", подчеркнули в офисе премьер-министра. В свою очередь, французский президент сообщил Джонсону, что в ЕС намерены в сжатые сроки решить, возможно ли заключить соглашение с Лондоном.
"Переговоры с командой Мишеля Барнье (глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном. — Ред.) должны быть резко интенсифицированы, чтобы до конца недели вынести решение о возможности заключения такого соглашения, которое бы соответствовало базовым устоям Европейского Союза", — цитирует Макрона британская медиакомпания BBC со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Ранее в тот же день лондонский еженедельник The Sunday Times сообщил, что Борис Джонсон полон решимости добиться "Брекзита" любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку. Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о "Брекзите", британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем.
Премьерский пост Джонсон покинет лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета Вторая. Накануне, 5 октября, десятки тысяч людей в Эдинбурге вышли на демонстрацию в поддержку отделения Шотландии от Великобритании.
Джонсон: Лондон не останется в ЕС после 31 октября
Приложить усилия и все-таки достичь договора по...
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