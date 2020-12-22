Джо Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда препараты будут доступны. Тут не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второй дозы препарата", - заявил политик в эфире телеканала CNN.
Байден отметил, что администрация действующего президента Дональда Трампа заслуживает "некоторой похвалы" за программу по производству и распространению вакцин от коронавируса Warp Speed. Он также призвал граждан следовать советам врачей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности воздержаться от поездок.
President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.
“I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu— CNN (@CNN) December 21, 2020
14 декабря американские СМИ сообщили, что в ближайшие дни сотрудники Белого дома вакцинируются от коронавирусной инфекции. Но Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку, а представители власти должны получить доступ к препарату "несколько позже, если в этом нет особой необходимости". 18 декабря прививки от коронавируса сделали вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен.
13 декабря американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе - еще 50-80 миллионов доз.
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