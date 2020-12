Джо Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда препараты будут доступны. Тут не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второй дозы препарата", - заявил политик в эфире телеканала CNN.

Байден отметил, что администрация действующего президента Дональда Трампа заслуживает "некоторой похвалы" за программу по производству и распространению вакцин от коронавируса Warp Speed. Он также призвал граждан следовать советам врачей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности воздержаться от поездок.

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.

“I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu