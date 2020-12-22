Джо Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда препараты будут доступны. Тут не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второй дозы препарата", - заявил политик в эфире телеканала CNN.

Байден отметил, что администрация действующего президента Дональда Трампа заслуживает "некоторой похвалы" за программу по производству и распространению вакцин от коронавируса Warp Speed. Он также призвал граждан следовать советам врачей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности воздержаться от поездок.

14 декабря американские СМИ сообщили, что в ближайшие дни сотрудники Белого дома вакцинируются от коронавирусной инфекции. Но Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку, а представители власти должны получить доступ к препарату "несколько позже, если в этом нет особой необходимости". 18 декабря прививки от коронавируса сделали вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен.

13 декабря американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе - еще 50-80 миллионов доз.