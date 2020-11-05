Кандидат в президенты от демократов сообщил, что он опережает Дональда Трампа в оставшихся колеблющихся штатах, результаты голосования в которых определят исход выборов.

«После долгой ночи подсчетов стало ясно, что мы выигрываем достаточно штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. Я нахожусь здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе. Но я пришел сюда, чтобы заявить: когда подсчет закончится, мы, по нашему мнению, станем победителями», – заявил Байден.

Байден сделал это заявление на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, обратившись к журналистам вместе со своей напарницей в гонке – сенатором от Калифорнии Камалой Харрис.

Джо Байден подчеркнул, что «необходимо подсчитать каждый голос», добавив, что «народ нельзя заставить замолчать».

77-летний бывший вице-президент считает, что он выиграет в трех расположенных у Великих озер штатах, которые могут стать ключевыми для победы Байдена, отметив, что в Висконсине он опередил Трампа на 20 тысяч голосов.

«В Мичигане мы лидируем с перевесом в более чем 35 тысяч голосов, и эта цифра растет – перевес намного больше, чем тот, с которым президент Трамп выиграл Мичиган в 2016 году», – сказал Байден, добавивший, что он «очень хорошо относится» к Пенсильвании.

Агентство «Рейтер» со ссылкой на Edison Research сообщает, что на момент подсчета 84% бюллетеней в Пенсильвании пока лидирует Трамп, за которого проголосовали 51,9% избирателей, а Байден получил 46,8% голосов. Однако Байден указал на тот факт, что подавляющее большинство оставшихся неподсчитанных бюллетеней было отправлено по почте, и что, предположительно, около 78% жителей Пенсильвании, отправивших бюллетени по почте, проголосовали за демократа.

Как сообщает «Ассошиэйтед пресс», поведение Байдена свидетельствовало о том, что он считает себя победителем гонки: кандидат от демократов пообещал обратиться к политическим оппонентам, настаивая на том, что президентство «само по себе не является партийным институтом».

Байден не стал отвечать на вопросы прессы. Между тем, штаб Дональда Трампа уже подал иски с требованием пересчитать бюллетени в Пенсильвании и Мичигане, так как в обоих штатах подсчет бюллетеней все еще продолжается.

На данный момент нельзя однозначно сказать о победе того или иного кандидата, поскольку сейчас Трамп и Байден борются за последние из нескольких оставшихся колеблющихся штатов. Байден выиграл выборы в Висконсине и Мичигане, однако результаты выборов в Пенсильвании и Северной Каролине все еще не объявлены.

В Аризоне одни аналитики присуждают победу Байдену, другие говорят, что делать такой вывод еще рано.

Агентство «Ассошиэйтед пресс» пока не назвало имя предполагаемого победителя выборов. По подсчетам Fox News, в настоящее время Байден набрал 264 голоса выборщиков, у президента Дональда Трампа – 214 голосов. Для того, чтобы стать президентом, необходимо набрать 270 голосов Коллегии выборщиков.