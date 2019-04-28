Деньги пожертвовали примерно 97 тыс. физических или юридических лиц, рассказали изданию представители предвыборного штаба политика. Таким образом, Байдену по объему собранных средств удалось превзойти других демократов, заявивших о намерении претендовать на пост президента США.
Например, сенатору от американского штата Вермонт Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около 5,9 млн долларов в качестве пожертвований, а бывшему конгрессмену от штата Техас Бето О'Рурку - 6,1 млн долларов.
Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, на данный момент он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии.
О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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