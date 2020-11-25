"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.

"Я не буду использовать Минюст [США] как Трамп, и не буду утверждать, что нарушение закона имело место. Есть некоторые расследования на уровне отдельных штатов, и я не могу с этим ничего сделать, да и не буду. Но я буду делать упор на том, чтобы вернуть американцам уверенность в завтрашнем дне. Наш средний класс полураздавлен. Для меня важно с этим разобраться", - сказал Байден, отвечая на вопрос о возможном преследовании Трампа.

Он также заверил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили "немедленную помощь", но не уточнил, как он это сделает и какой она будет. "Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей", - сказал Байден, отметив, что его сотрудники уже контактировали с главным инфекционистом США Энтони Фаучи. "Он очень и очень помог", - сказал Байден, отметив, что сам пока не встречался с ним.

Ранее Байдена критиковали за то, что он готовится назначить в свою администрацию людей, известных по администрации 44-го президента США Барака Обамы, а не новые лица. Политик отметил, что его правление не будет "третьим сроком" Обамы, при котором он восемь лет был вице-президентом.

"Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", - добавил Байден. Он также заявил, что ему уже предлагали брифинги по разведке, которые в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе, но пока он в них не участвовал.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства. За последние сутки победу Байдена подтвердили сразу три ключевых штата - Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков).