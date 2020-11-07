"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня лидером нашей великой страны. Работа, которая нам предстоит, будет тяжелой, но я обещаю вам вот что: Я буду президентом для всех американцев - независимо от того, голосовали вы за меня или нет", - написал Байден в "Твиттере". Его профайл в соцсети теперь гласит: "Избранный президент США".

Камала Харрис таким образом станет первой женщиной-вице-президентом Соединенных Штатов.

"Эти выборы - намного больше, чем Джо Байден или я. Речь идет о душе Америки и нашей готовности бороться за нее. У нас впереди много работы. Давайте начнем", - написала она.

"Перед лицом беспрецедентных препятствий, рекордное число американцев проголосовало. Это еще раз доказывает, что демократия лежит глубоко в сердце Америки, - говорится в заявлении команды Байдена. - Кампания окончена, пора оставить позади гнев и резкую риторику и объединиться как нация. Америке пора объединиться".

Байдена уже поздравили лидеры Великобритании, Канады, Греции, Ирландии, Бельгии и Литвы. Он выступит с обращением к нации в 4 утра по московскому времени.

"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда", - говорится в письменном заявлении Дональда Трампа, которое распространил его штаб.

"Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - заявил Трамп.

Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов. Пока это не означает официальную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря.

Одержав победу в Пенсильвании, Байден заручился 20 голосами выборщиков. Таким образом, он наберет по меньшей мере 272 голоса при 270 необходимых. Подсчет голосов все еще продолжается.

Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки.