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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию главной угрозой стране на мировой политической арене. Об этом политик заявил в воскресенье, 25 октября, в интервью телеканалу CBS.
Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США
© Reuters / Scanpix

"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане нарушения нашей безопасности и наших союзов — это Россия", — сказал Байден в программе "60 минут". В том же интервью бывший вице-президент США заявил, что "Путин старается изо всех сил" распространить дезинформацию о нем. Китай же Байден он назвал самым серьезным конкурентом для своей страны.

Что касается действующего президента США Дональда Трампа, то, по его мнению, главной угрозой для США в мире является именно Китай. "Они — противники, они — конкуренты, они — во многих отношениях враги", — цитирует слова Трампа о Китае агентство dpa. Кроме прочего, Трамп возлагает на КНР ответственность за распространение коронавируса на планете и называет сам вирус "китайским".

Отношение Трампа к России противоречиво. С одной стороны, по мнению американских спецслужб, Россия могла быть причастной к тому, чтобы с помощью хакерских атак на компьютеры в штабе соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон помочь ему избраться. С другой стороны, правительство Трампа наложило на Россию целый ряд санкций.

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Deutsche Welle
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