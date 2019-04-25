"На кону - ключевые ценности нашей страны... наша позиция в мире и сама наша демократия, всё, что сделало Америку - Америкой. Вот почему я объявляю сегодня свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов", - заявил Байден в видео, опубликованном на YouTube и в "Твиттере".





Экс-вице-президент упомянул о марше сторонников превосходства белой расы и беспорядках в Шарлоттсвилле в 2017 году, в результате которых погибла женщина. Тогда президент Трамп отказался однозначно осудить расистов и сказал, что среди участников факельного шествия были и очень хорошие люди.

"Если мы позволим Трампу провести восемь лет в Белом доме, он фундаментально и непоправимо изменит характер нашей страны", - говорит Джо Байден в своем первом официальном предвыборном видео. Он также опубликовал сообщение о своем выдвижении на испанском языке.

Следующие президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп, выдвинутый от республиканской партии, будет бороться за второй срок.

Целый ряд политиков-демократов заявили, что будут бороться за выдвижение в президенты - среди них молодые политики, такие как мэр небольшого города в Индиане Пит Буттиджич, и имеющий преданную армию сторонников пожилой сенатор Берни Сандерс, уступивший в 2016 году во время праймериз Хиллари Клинтон.

Джо Байдену 76 лет - он всего на год младше Берни Сандерса.

"Я жму руки, я обнимаю людей, я хватаю мужчин и женщин"

В марте несколько женщин выступили с обвинениями против Байдена, заявив, что на публичных мероприятиях он прикоснулся к ним неподобающим образом.

Люси Флорес, в прошлом состоявшая в ассамблее штата Невада от демократов, рассказала, что Байден понюхал ее волосы и поцеловал в макушку на митинге в Лас-Вегасе в 2014 году. А бывшая помощница конгрессмена Эми Лаппос из Коннектикута сказала, что в 2009 году Байден на мероприятии по фандрайзингу положил ей "руку на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами".

Женщины рассказали, что им были неприятны такие прикосновения, хотя они не считают, что в них был сексуальный подтекст.

Спустя несколько дней Байден выступил с объяснениями.

Он пояснил, что в течение всей своей карьеры старался устанавливать человеческий контакт: "Я думаю, это моя ответственность: я жму руки, я обнимаю людей, я хватаю мужчин и женщин за плечи и говорю: "Вы можете!", и вне зависимости от того, женщины это или мужчины, молодые или старые - я всегда был таким, стараясь показать, что я забочусь о них, что я слушаю".

Байден отметил, что к нему за утешением и сочувствием обращались сотни людей, которые знали, через что прошел он сам.

Первая жена Байдена погибла в автокатастрофе в 1972 году, в 2015 году его сын Бо умер от рака.

"Социальные нормы начали меняться, времена изменились, и границы личного пространства установились заново, и я это понимаю, я понимаю", - сказал экс-вице-президент. Он прокомментировал и непосредственно обвинения в нарушении личных границ, с которыми столкнулся в последние несколько дней: "Я слышу, что мне говорят, понимаю это и буду гораздо внимательнее - это моя ответственность (...) я буду более внимателен к личному пространству других людей".