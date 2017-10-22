39-й президент США Джимми Картер выразил готовность отправиться в Северную Корею с миротворческой миссией. В то же время он признал, что эта идея не нашла отклика в администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом Картер заявил в интервью изданию The New York Times, напечатанному в субботу, 21 октября.
По словам Картера, он обсуждал свои посреднические услуги в разговоре с советником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, однако получил отрицательный ответ. "Я сказал, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", - заметил экс-президент.
"КНДР уже обладает ядерным оружием"
Картер подчеркнул, что в США преувеличивают влияние Китая на КНДР. По его словам, Ким Чен Ын никогда не был в Китае и, в отличие от своего отца, не находится в близких отношениях с руководством КНР. "Я думаю, они уже обладают ядерным оружием, способным разрушить Корейский полуостров и Японию, достичь наших территорий в Тихом океане, а может и нашей коренной территории", - отметил Картер, подчеркнув, что "боится" нынешней ситуации и "не знает", что собираются предпринять лидеры КНДР.
Джимми Картер занимал должность президента США с 1977 по 1981 год. 93-летний политик является обладателем Нобелевской премии мира за 2002 год и неоднократно участвовал в миротворческих миссиях в КНДР и других странах. Благодаря его усилиям из северокорейской тюрьмы в 2010 году был освобожден гражданин США Айджалон Гомес.
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