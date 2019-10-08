Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Jimas Carrey
© Vida Press

На рисунке глава США обращается к своему украинскому коллеге, цитируя главного героя фильма "Крестный отец".

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"Однажды — этот день может никогда и не наступить — я попрошу тебя об одолжении. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", — говорится в надписи, размещенной на карикатуре.

"Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение", от которого невозможно отказаться", — прокомментировал рисунок сам Керри.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа на фоне скандала, связанного с состоявшимся в июле телефонном разговором между лидерами двух государств.

В сентябре в СМИ появились публикации о попытке Трампа надавить на Зеленского во время беседы, чтобы тот инициировал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ответ американский лидер якобы обещал возобновить военную помощь в отношении Украины. Позже Белый дом опубликовал стенограмму беседы, Минюст США не обнаружил в ней ничего противозаконного. Пелоси заявила, что опубликованная информация не снимает с американского лидера ответственности, и сообщила, что палата представителей продолжит процедуру импичмента Трампа.

РБК
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