Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

На рисунке глава США обращается к своему украинскому коллеге, цитируя главного героя фильма "Крестный отец".
The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32— Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019
"Однажды — этот день может никогда и не наступить — я попрошу тебя об одолжении. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", — говорится в надписи, размещенной на карикатуре.
"Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение", от которого невозможно отказаться", — прокомментировал рисунок сам Керри.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа на фоне скандала, связанного с состоявшимся в июле телефонном разговором между лидерами двух государств.
В сентябре в СМИ появились публикации о попытке Трампа надавить на Зеленского во время беседы, чтобы тот инициировал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ответ американский лидер якобы обещал возобновить военную помощь в отношении Украины. Позже Белый дом опубликовал стенограмму беседы, Минюст США не обнаружил в ней ничего противозаконного. Пелоси заявила, что опубликованная информация не снимает с американского лидера ответственности, и сообщила, что палата представителей продолжит процедуру импичмента Трампа.
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