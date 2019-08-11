Тело Эпштейна было обнаружено в 07:30 по местному времени в субботу. Сообщалось, он находился под надзором с целью предотвратить попытку самоубийства.

25 июля его обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии с ранениями на шее, после чего его доставили в больницу.

Эпштейн был задержан в начале июля 2019 года в штате Нью-Джерси, куда прибыл из Франции.

Он отрицал выдвинутые против него обвинения, однако в середине июля ему было отказано в освобождении под залог до начала суда.

Накануне, девятого августа, суд опубликовал документы в рамках иска против помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, которая, по версии обвинения, и организовывала секс-траффик для финансиста (она отрицает все обвинения и находится на свободе).

В документах обвинения против Эпштейна были описаны полностью и в подробностях.

В чем обвиняли Эпштейна?

По данным обвинения, 66-летний Эпштейн стоял у истоков целой структуры, которая вовлекала несовершеннолетних девушек в занятия проституцией. Одна из женщин, подавших иск на Эпштейна, утверждает, что он держал ее в неволе в качестве секс-рабыни и заставил заниматься сексом с семью мужчинами.

Другая истица, Вирджиния Джюффре, утверждает, что Эпштейн нанял ее работать массажисткой в возрасте 15 лет, познакомившись с ней на курорте Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. После этого Джюффре заставляли заниматься сексом с Эпштейном.

Эта схема, если верить показаниям подавших иск женщин, была для Эпштейна стандартной. Одна из них утверждала, что Гислейн Максвелл "наняла ее работать якобы ассистенткой, но потом потребовала, чтобы она делала Эпштейну секс-массаж, и наказывала, когда ей не удавалось довести его до оргазма".

Свидетель в материалах иска против Максвелл говорит, что видел "как 15-летняя девочка плачет и дрожит, из-за того что Максвелл пытается заставить ее заняться сексом с Эпштейном, а она не хочет". Этот свидетель говорит, что на девочку пытались повлиять, отобрав у нее паспорт.

При этом Максвелл и Эпштейн вращались в кругах политиков и влиятельных бизнесменов: Эпштейн был знаком с Дональдом Трампом и Биллом Клинтоном. Другая свидетельница утверждает, что в групповом сексе с ней и Эпштейном принимал участие принц Эндрю, герцог Йоркский.

Обвинения в адрес герцога уже озвучивались, в 2015 году Букингемский дворец заявил, что они безосновательны.

Сам Эпштейн признал вину по нескольким эпизодам. В 2007 году он пошел на сделку с прокуратурой Флориды и признал вину по двум эпизодам обвинения в сексе за деньги, включая секс с несовершеннолетней.

Соглашение критиковали - многим комментаторам казалось, что Эпштейна наказали недостаточно строго. В 2008 году его посадили в тюрьму, но разрешили ходить на работу - до 12 часов в день, шесть дней в неделю.

Прокурор штата Флорида Алекс Акоста вынужден был уйти в отставку, а в 2017 году назначен Дональдом Трампом на пост министра труда.