Суд греческого города Каламата приговорил двух граждан России к 395 годам лишения свободы, сочтя их виновными в незаконной перевозке беженцев. Кроме того, россияне должны выплатить штраф в размере 6 млн евро, сообщило посольство России в Афинах в понедельник, 27 января. Ведомство поддерживает контакт с соотечественниками, задержанными в июне 2019 года.

По сведениям посольства, в Греции участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Большинство моряков объясняют, "что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты", - приводит агентство ТАСС слова одного из дипломатов. По его данным, "за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам".

Российское дипломатическое представительство отмечает "крайне жесткое" законодательство Греции и рекомендует согражданам "быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом". Возможности посольства и консульств в подобных ситуациях являются "весьма ограниченными", подчеркнул дипломат.