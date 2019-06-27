Двое военнослужащих Военно-десантных войск РФ погибли во время тренировочных прыжков на полигоне Старый Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".
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По информации пресс-службы ЮВО, погибшие служили по контракту. Они приземлились на воду и "не смогли освободиться от подвесной системы парашюта". "Принятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", — уточнили в ЮВО. Правоохранительные органы и комиссия из центрального аппарата ВДВ выясняют причину трагедии.

Как рассказал "Комсомольской правде" подполковник Сергей Ченнык, такие ЧП — распространенное явление при приземлении на воду: если парашютист при касании водной поверхности не успевает освободиться от подвесной системы, то его накрывает парашютом, и выплыть из-под него в переплетении строп маловероятно даже в спасательном жилете.

Парашютист-спортсмен Алексей Викторов отмечает, что военнослужащие обычно прыгают с парашютами с круглым куполом системы Д-1 или Д-10. Они довольно плохо управляются, и при серьезном ветре могут сильно отклониться от курса. При этом потянуть военных на дно могло и дополнительное снаряжение — запасной парашют, оружие и боекомплект.

NEWSru.com
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