По словам Иванова, инцидент с его подзащитным произошел после оглашения об отказе в изменении меры пресечения. "Это сто процентов суицидное", - добавил адвокат Крюкова.
Информацию о Костыленкове подтвердил Максим Пашков - адвокат Марии Дубовик, которая также проходит по делу. По словам защитника, молодой человек порезал лезвием руки и шею. Приставы "вынесли ребят из зала суда, им вызвана скорая помощь", добавил Пашков.
Дело "Нового величия”
Десятерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.
В августе Павликова и Дубовик были переведены из следственного изолятора под домашний арест благодаря активной общественной поддержке. Фигуранты Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение со следствием.
Рустамов был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно, а Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. В октябре 2019 года Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому. Его дело вернули в Люблинский суд, а молодого человека освободили под подписку о невыезде.
Новорожденные в Латвии больше не будут негражданами
Дети, рожденные в Латвии с 1 января 2020 года,...
Белый дом объяснил причины заморозки военной помощи Украине (3)
Временное прекращение выплаты помощи Киеву связано с...
В недавних протестах в Эквадоре обнаружили "русский след" (2)
Генпрокуратура Эквадора выясняет, были ли действия...
Двое фигурантов “Нового величия” совершили попытку самоубийства в суде
Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков и...
TOP новостей
Экономист: после уплаты всех налогов представители среднего класса в Литве окажутся на грани нищеты
"Представители среднего класса в Литве, получающие...
За что "Содра" может не выплатить больничный и даже попросить вернуть деньги (9)
В Литве распространяются слухи будто Фонд...
Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы
На рынке недвижимости уже в течение некоторого...
Президент Литвы: невзирая на соглашение по Брексит, все думают о плане Б (6)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз...
После войны за посты в парламенте – новые рейтинги партий: чьи позиции изменились (1)
Новый опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai показал,...