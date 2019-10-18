Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков вскрыли вены в зале Люблинского суда Москвы. Об этом адвокат Крюкова Дмитрий Иванов заявил онлайн-изданию "МБХ медиа" в четверг, 17 октября.
Rusijos policija sulaikė šimtus protestuotojų
© AFP / Scanpix

По словам Иванова, инцидент с его подзащитным произошел после оглашения об отказе в изменении меры пресечения. "Это сто процентов суицидное", - добавил адвокат Крюкова.

Информацию о Костыленкове подтвердил Максим Пашков - адвокат Марии Дубовик, которая также проходит по делу. По словам защитника, молодой человек порезал лезвием руки и шею. Приставы "вынесли ребят из зала суда, им вызвана скорая помощь", добавил Пашков.

Дело "Нового величия”

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Десятерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

В августе Павликова и Дубовик были переведены из следственного изолятора под домашний арест благодаря активной общественной поддержке. Фигуранты Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение со следствием.

Рустамов был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно, а Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. В октябре 2019 года Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому. Его дело вернули в Люблинский суд, а молодого человека освободили под подписку о невыезде.

Deutsche Welle

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