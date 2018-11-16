Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах ФРГ

Административный суд в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг, 15 ноября, принял решения об ограничении движения дизельных автомобилей в двух городах региона: Гельзенкирхене и Эссене. Тем самым суд удовлетворил очередной иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая уже добилась ограничения движения дизельных автомобилей в Ахене, Берлине, Бонне, Гамбурге, Кельне, Майнце, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

Как сообщает агентство dpa, начиная c 1 июля 2019 в Эссене будет ограничено движение машин с дизельным двигателями в 18 из 50 районов города. Впервые под решение суда попал и проходящий через город автобан А40. В определенных судом зонах с 1 июля будет разрешено движение дизельных автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. А с 1 сентября 2019 года и в дальнейшем сюда будут допускаться только машины класса Евро-6.

В Гельзенкирхене ограничения коснуться одной из улиц, по которой, начиная с 1 июля 2019 года будет разрешено движение только автомобилям с двигателями класса Евро-6.

Правительство ФРГ в тот же день приняло изменения в закон "О защите окружающей среды от различных вредных воздействий". Как уточняет агентство Reuters, согласно принятым поправкам не может быть запрещено движение дизельных автомобилей в тех городах, где среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе не превышает отметку в 50 микрограмм на кубический метр. Это на четверть превышает норму ЕС, предусматривающую максимальную величину в 40 мкг на кубический метр.

Принятые меры являются лишь частью пакета мероприятий, с помощью которых правительство намерено противостоять запрету на эксплуатацию дизельных автомобилей. Они включают, к примеру, переоборудование старых городских автобусов и машин коммунальных служб. Кроме того, речь идет о финансовой поддержке автоконцернами автолюбителей, пожелавших поменять старые дизельные автомобили на новые модели, и разработке автоконцернами программного обеспечения, которое бы способствовало снижению содержания диоксида азота в выхлопах дизельных автомобилей.