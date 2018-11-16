Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах ФРГ

Административный суд в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия) в четверг, 15 ноября, принял решения об ограничении движения дизельных автомобилей в двух городах региона: Гельзенкирхене и Эссене. Тем самым суд удовлетворил очередной иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая уже добилась ограничения движения дизельных автомобилей в Ахене, Берлине, Бонне, Гамбурге, Кельне, Майнце, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.
Как сообщает агентство dpa, начиная c 1 июля 2019 в Эссене будет ограничено движение машин с дизельным двигателями в 18 из 50 районов города. Впервые под решение суда попал и проходящий через город автобан А40. В определенных судом зонах с 1 июля будет разрешено движение дизельных автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. А с 1 сентября 2019 года и в дальнейшем сюда будут допускаться только машины класса Евро-6.
В Гельзенкирхене ограничения коснуться одной из улиц, по которой, начиная с 1 июля 2019 года будет разрешено движение только автомобилям с двигателями класса Евро-6.
Правительство ФРГ в тот же день приняло изменения в закон "О защите окружающей среды от различных вредных воздействий". Как уточняет агентство Reuters, согласно принятым поправкам не может быть запрещено движение дизельных автомобилей в тех городах, где среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе не превышает отметку в 50 микрограмм на кубический метр. Это на четверть превышает норму ЕС, предусматривающую максимальную величину в 40 мкг на кубический метр.
Принятые меры являются лишь частью пакета мероприятий, с помощью которых правительство намерено противостоять запрету на эксплуатацию дизельных автомобилей. Они включают, к примеру, переоборудование старых городских автобусов и машин коммунальных служб. Кроме того, речь идет о финансовой поддержке автоконцернами автолюбителей, пожелавших поменять старые дизельные автомобили на новые модели, и разработке автоконцернами программного обеспечения, которое бы способствовало снижению содержания диоксида азота в выхлопах дизельных автомобилей.
В Киеве появятся скверы имени Немцова и Скрябина и улица Маккейна (10)
Киевский городской совет присвоил двум скверам в Киеве...
Премьер Сербии не считает резню мусульман в Сребренице геноцидом (2)
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отказалась назвать...
Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах ФРГ
Под запрет на движение дизельных автомобилей попал...
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашогджи (3)
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской...
Politico: Трамп стремится нанести удар по СМИ в судебной схватке с CNN (3)
Радикальный иск CNN к президенту США Донаду Трампу...
TOP новостей
Литовские предприниматели: цены в стране снизить невозможно
Валдас Чейлутка и Саулюс Юркус, которые больше 19 лет...
В рейтингах кандидатов в президенты – последняя загадка (32)
В рейтингах кандидатов в президенты на второе место...
В Литве к бастующим школам присоединяются детские сады: родителям советуют не вести детей в сад (10)
12 ноября в Литве началась бессрочная забастовка...
В конце ноября прогнозируют снег, а что ждет на Рождество?
Во второй половине следующей недели прогнозируют...
Никаких изменений: в Литву по-прежнему везут подержанные дизельные автомобили (3)
В основном дизельные автомобили 11,3 лет – так выглядят...