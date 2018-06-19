Федерация футбола Саудовской Аравии на своей странице в Twitter сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. "Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной на данный момент направляется к месту своего жительства", — говорится в заявлении.
احتراق أحد محركات طائرة المنتخب.. و«اتحاد القدم» يطمئن: البعثة بسلامhttps://t.co/uJoklhaoNh#عكاظ#السعودية#الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم#المنتخب_السعودي#معاك_يالاخضر#KSA#Green_falcons #روسيا2018@OKAZ_online pic.twitter.com/0X6gsCXORW
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) June 18, 2018
В пресс-службе федерации также добавили, что на самолете не было пожара, а лишь случился "небольшой инцидент". Между тем в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего. В ролике видно, что под крылом самолета, вблизи двигателя, полыхает огонь.
В авиакомпании "Россия" позднее изложили свою версию инцидента. "При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало", — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Собеседник агентства также добавил, что "информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности".
Росавиация, в свою очередь, объявила, что будет проводить собственное расследование аварии с привлечением разработчика и изготовителя двигателя. "Росавиация проведёт расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон", — сообщил сотрудник ведомства.
В Росавиации также подчеркнули, что пожар в двигателе все-таки был: "При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла. Это событие в сумерках было замечено пассажирами рейса, которые сняли его на камеры мобильных телефонов".
Футболисты сборной Саудовской Аравии проведут матч с Уругваем в Ростове-на-Дону в среду, 20 июня. Базируются и проживают саудовские спортсмены в Санкт-Петербурге, а в перерыве между матчами тренируются на базе футбольного клуба "Зенит".
В первом матче ЧМ-2018 команда Саудовской Аравии разгромно уступила сборной России со счетом 0:5. После этого в местных СМИ появилась информация о том, что отдельных футболистов за столь позорное выступление ожидает наказание. Впрочем, футбольная федерация страны позднее опровергла эти слухи.
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