Две трети французов считают, что Макрон так и не изменил своего курса в социально-экономической сфере

Опрос был проведен через интернет 24-25 января на основе репрезентативной выборки в 1 008 человек в возрастной группе начиная с 18 лет. Уровень погрешности составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.

Только 34% опрошенных уверены в том, что лидер их страны сделал необходимые выводы из проходящих уже более двух месяцев в стране массовых протестов и внес изменения в курс правительства и свою деятельность. Отвечая на вопрос, какую именно реакцию президента на происходящее они хотели бы видеть, 85% ответили, что он должен быть "в большей мере озабочен положением французов и их чаяниями".

В то же время 80% сообщили, что хотели бы, чтобы Макрон "изменил свой стиль общения с французами".

78% высказали пожелание, чтобы Макрон "внес изменения в свою социально-экономическую политику".

По мнению 73% французов, президенту в целом необходимо пересмотреть свои методы управления государством и внести изменения в свой образ лидера страны.

Накануне полиция и жандармерия задержали во время манифестации "желтых жилетов" в Париже 66 человек, сообщила в воскресенье префектура полиции французской столицы. По сведениям правоохранителей, во время столкновений между стражами порядка и манифестантами пострадали восемь человек, один из них полицейский.

Одиннадцатая волна протестов французских "желтых жилетов" собрала по всей стране почти 70 тысяч участников и сопровождалась инцидентами в столице и провинции. Согласно подсчетам МВД, из 69 тысяч участников маршей по всей стране 4 тысячи манифестантов пришлось на французскую столицу. Марши в Бордо, Тулузе, Марселе, Монпелье, Дижоне, Лионе собрали по несколько тысяч человек.

Сами "желтые жилеты" категорически отвергают статистику властей. По их собственным подсчетам, в колоннах демонстрантов по всей Франции находились более 400 тыс. человек.

В Париже манифестанты, планировавшие провести в дополнение к четырем дневным маршам еще и вечерний - "желтую ночь", - были досрочно вытеснены с Площади Республики подразделениями полиции. В Париже осколком полицейской гранаты, начиненной резиновыми шариками, был ранен активист "желтых жилетов" Жером Родригес, один из соратников неформального лидера движения Эрика Друэ. Он получил ранение в тот момент, когда снимал демонстрацию на смартфон для распространения видеорепортажа в социальных сетях.