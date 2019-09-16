EEE, или восточный конский энцефалит, как еще называют это редкое, но очень серьезное заболевание, может причинить существенный урон поголовью скота, а в случае заражения людей приводит к необратимым нарушениям в работе мозга и порой к изменению личности, а нередко и смертельному исходу.

Вирус EEE неизлечим, однако в случае ранней диагностики, пока он не проник в мозг, успешное лечение возможно.

Треть инфицированных, как правило, умирает через несколько недель после заражения, или же через несколько лет из-за поражения мозга или иных физиологических факторов.

Чаще всего комары-носители вируса обнаруживаются в северо-восточных штатах в болотистых и лесистых районах с поздней весны по раннюю осень, но встречаются также и в южных штатах зимой.

В этом году число заражений человека вирусом ЕЕЕ уже заметно превысило среднегодовые 5-10.

Вот как выглядит статистика по штатам на сегодняшний день:

В Массачусетсе, где в начале августа был отмечен первый в этом году в США случай, в общей сложности заразилось 7 человек, одна женщина скончалась, пятилетняя девочка остается в критическом состоянии

По меньшей мере 3 человека заболели в Мичигане, один скончался. Под подозрением были еще 4 человека. Но в их случае диагноз не подтвердился

В Нью-Джерси зарегистрирован один случай заражения среди людей и множественные заражения лошадей, которых пришлось усыпить

Один случай заражения вирусом ЕЕЕ отмечен в Род-Айленде

В Индиане сообщается о заболевших лошадях

По крайней мере по одному случаю заражения лошади вирусом ЕЕЕ зарегистрировано в штате Огайо и округе Йорк штата Мэн

В штате Нью-Йорк вирусом оказалась заражена одна лошадь и два комариных болота в районе Сиракуз. Последний случай заражения людей восточным конским энцефалитом отмечался в 2011 году

Как защититься от вируса?

От вируса ЕЕ не застрахован никто, однако риск быть укушенным комаром-убийцей повышается для людей, работающих на свежем воздухе, а тяжелее всех заболевание переносят дети и пожилые люди.

Самый лучший способ защититься от укуса - использовать сильные спреи-репелленты, носить длинные брюки и одежду с длинными рукавами.

Медики также рекомендуют бороться с очагами распространения комаров. Для этого желательно не допускать, чтобы рядом с домом находилась стоячая вода, будь то в канавах, бочках, баках для отходов или даже цветочных горшках.

Полезно также затягивать оконные и дверные проемы противомоскитной сеткой и проверять, чтобы в ней не возникало прорех.