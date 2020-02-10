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У таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на которых находились туристы. Погибли два ребенка из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Более 20 россиян получили ранения, сообщает The Phuket News.
Greitoji pagalba, Tailandas
Greitoji pagalba, Tailandas
© Reuters / Scanpix

Инцидент произошел в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. "Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", - сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин РИА "Новости".

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Представитель туристической полиции Пхукета подтвердил, что в аварии погибли два ребенка: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

По сведениям посольства, в больницы доставили 21 россиянина и трех граждан Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, пять россиян получили медпомощь и вышли из больниц. Наиболее тяжелые травмы получили два ребенка и один взрослый.

Сотрудники консульского отдела на Пхукете объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи. Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

NEWSru.com
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